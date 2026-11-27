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Polícia upozorňuje na komplikácie na cestách v Košickom kraji
Ostatné cesty a horské priechody v Košickom kraji sú prejazdné, na vozovkách sa však nachádza súvislá vrstva snehu.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na komplikácie na cestách v Košickom kraji. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok sú neprejazdné niektoré úseky.
„Na ceste I/19 cez Košický Klečenov - Dargov je neprejazdný úsek pre skrížený kamión pred vrcholom horského priechodu. Cestári pracujú na sprejazdnení. Na ceste II/552 cez Slanský kopec je neprejazdný úsek pre skrížený kamión a v obci Bohdanovce je cesta uzatvorená z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Doprava je odkláňaná smerom na Bidovce,“ uviedla polícia.
Ostatné cesty a horské priechody v Košickom kraji sú prejazdné, na vozovkách sa však nachádza súvislá vrstva snehu. Cestári majú v teréne všetku dostupnú techniku. Policajné hliadky sú presmerované aj z dopravno-bezpečnostných akcií na zabezpečenie a riadenie cestnej premávky. „Vodičov žiadame o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky, dodržiavanie bezpečného odstupu a rešpektovanie pokynov policajtov. Ak nemusíte cestovať, cestu radšej odložte,“ upozorňuje polícia.
„Na ceste I/19 cez Košický Klečenov - Dargov je neprejazdný úsek pre skrížený kamión pred vrcholom horského priechodu. Cestári pracujú na sprejazdnení. Na ceste II/552 cez Slanský kopec je neprejazdný úsek pre skrížený kamión a v obci Bohdanovce je cesta uzatvorená z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Doprava je odkláňaná smerom na Bidovce,“ uviedla polícia.
Ostatné cesty a horské priechody v Košickom kraji sú prejazdné, na vozovkách sa však nachádza súvislá vrstva snehu. Cestári majú v teréne všetku dostupnú techniku. Policajné hliadky sú presmerované aj z dopravno-bezpečnostných akcií na zabezpečenie a riadenie cestnej premávky. „Vodičov žiadame o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky, dodržiavanie bezpečného odstupu a rešpektovanie pokynov policajtov. Ak nemusíte cestovať, cestu radšej odložte,“ upozorňuje polícia.