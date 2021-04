Polícia upozorňuje na krádeže bicyklov, radí, ako sa im dá predísť

Bratislava 20. apríla (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na časté krádeže bicyklov, eviduje viaceré prípady v uplynulých dňoch. Upozorňuje preto cyklistov, aby si vždy zabezpečili svoje bicykle a ponúka viaceré rady, ako krádežiam predísť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Polícia zdôraznila, že pri odstavení bicykla na ulici treba použiť vždy bezpečnostný zámok a snažiť sa bicykel pripútať k pevnému bodu, napríklad stĺpu, zábradliu, stojanu. "Ak ste v prítomnosti viacerých cyklistov, dajte prednosť fyzickej prítomnosti jedného z vás pri odstavených uzamknutých bicykloch," doplnila hovorkyňa.



Pri odkladní bicykla v spoločných priestoroch v dome, kde bývate, treba podľa polície dbať na stále uzamknutie týchto priestorov. Aj v týchto priestoroch, rovnako ako na balkóne či v pivnici, radí bicykel zamknúť.



Polícia tiež odporúča zabezpečiť si kvalitný kovový uzamykací systém. Pri ceste napríklad do obchodu polícia odporúča, aby si ľudia bicykel postavili na také miesto, kam naň z obchodu aspoň občas uvidia. Policajná hovorkyňa zdôraznila, že cenné veci a vybavenie bicykla si treba vždy zobrať so sebou, napr. tachometer, tašky a pod.



Zároveň upozorňuje, aby si ľudia dali pozor a nekupovali bicykle, ktorých sa chce niekto rýchlo a lacno zbaviť. "V prípade, že polícia stotožní u nového vlastníka ukradnutý bicykel, je povinná ho zaistiť," dodala hovorkyňa.



V tejto súvislosti polícia uviedla viaceré prípady krádeží bicyklov za uplynulé dni. V jednom napríklad obvinila z krádeže 40–ročného Jána F. z okresu Malacky. Mal sa vlámať do záhradnej chatky v mestskej časti Rusovce a odcudziť horský bicykel s príslušenstvom. Spôsobil škodu 719 eur a hrozí mu väzenie až na dva roky. V ďalšom prípade zas vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Jozef V. a Marián H. sa mali vlámať do pivnice v bytovom dome na Kukučínovej ulici, vypáčiť vstupné dvere a odcudziť bicykel. Keďže už boli za podobný čin v minulosti potrestaní, hrozí im trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.