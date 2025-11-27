Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia upozorňuje na mimoriadnu uzáveru tunela Branisko

Na archívnej snímke východný portál tunela Branisko. Foto: TASR – Milan Kapusta

Uzávera potrvá od štvrtka od 23.00 h do piatka 28. novembra do 3.00 h.

Autor TASR
Beharovce 27. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na blížiacu sa nočnú uzáveru tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že dôvodom mimoriadneho obmedzenia je nadmerné znečistenie kamerového systému, vozovky a vodiacich čiar.

Uzávera potrvá od štvrtka od 23.00 h do piatka 28. novembra do 3.00 h. „Premávka bude počas uzávery odklonená na cestu I/18. Žiadame vodičov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť,“ dodala polícia.
