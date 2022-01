NEVERTE VŠETKÉMU: Vydierania na sociálnych sieťach sa množia

Topoľčany 19. januára (TASR) - Polícia v Topoľčanoch upozorňuje verejnosť na množiace sa prípady zločinov vydierania na sociálnych sieťach.



Na praktiky vydieračov upozorňuje s tým, že muža osloví prostredníctvom sociálnej siete neznáma žena s atraktívnymi fotografiami. Od začiatku ide o komunikáciu so sexuálnym nádychom. Navedie ho na to, aby jej poslal svoje erotické videá, fotografie, prípadne spolu vedú videohovor, kde je poškodený nahý.



Následne sa s ním spojí osoba, ktorá sa predstaví ako rodič danej ženy. Tvrdí, že je mladistvá alebo maloletá a buď jej poškodený zaplatí odškodné, alebo to oznámi na polícii ako rozširovanie detskej pornografie. Ďalej sa s ním spojí aj osoba vydávajúca sa za príslušníka Policajného zboru, ktorý sa pokúša dohodnúť "mimotrestné" a mimosúdne vyrovnanie. Tvrdí, že rodič sa o ich sexuálnej komunikácii dozvedel a chce vec riešiť v trestnom alebo súdnom konaní.



S poškodeným priamo komunikuje aj osoba, s ktorou sexuálnu komunikáciu viedol, a žiada od neho financie pod hrozbou zverejnenia jeho intímnych fotografií a videí na internete. Vyhráža sa mu, že ich zašle jeho partnerke, rodine, priateľom a blízkym s cieľom jeho diskreditácie.



"V každom prípade príde po komunikácii so sexuálnym nádychom poškodeného a páchateľa bezprostredný nátlak na poškodeného. Vydierači od neho žiadajú peniaze, rádovo v tisíckach eur. Páchateľ nie je nikdy ochotný sa s poškodeným stretnúť osobne a peniaze chce zaslať prostredníctvom bankového alebo iného prevodu," upozorňuje polícia a vyzýva na opatrnosť pri komunikácii s neznámymi ľuďmi.