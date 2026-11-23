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Polícia upozorňuje na možné komplikácie v doprave v tatranskom regióne
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa v pondelok v okrese Poprad, najmä na horských priechodoch, očakáva sneženie s možnou novou snehovou pokrývkou do štyroch centimetrov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 23. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na možné komplikácie v doprave v tatranskom a podtatranskom regióne, ktoré súvisia s počasím. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti apeluje na vodičov, aby na cestách spomalili.
Na ceste II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom sa podľa polície nachádza súvislá vrstva snehu. „Cesta je napriek tomu zjazdná, vodiči by však mali zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky,“ uviedla polícia. Bez problémov je momentálne jazdná aj diaľnica D1 pod Tatrami, vodiči by však aj tam mali rátať so snežením a vetrom.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa v pondelok v okrese Poprad, najmä na horských priechodoch, očakáva sneženie s možnou novou snehovou pokrývkou do štyroch centimetrov. Silný vietor môže navyše spôsobovať tvorbu snehových jazykov a zhoršovať podmienky na cestách.
Polícia preto odporúča vodičom prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky a počasiu, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, vyhnúť sa prudkému brzdeniu a nebezpečným manévrom a na cestu vyrážať s vozidlom vybaveným na zimné podmienky.
Na ceste II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom sa podľa polície nachádza súvislá vrstva snehu. „Cesta je napriek tomu zjazdná, vodiči by však mali zvýšiť opatrnosť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky,“ uviedla polícia. Bez problémov je momentálne jazdná aj diaľnica D1 pod Tatrami, vodiči by však aj tam mali rátať so snežením a vetrom.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa v pondelok v okrese Poprad, najmä na horských priechodoch, očakáva sneženie s možnou novou snehovou pokrývkou do štyroch centimetrov. Silný vietor môže navyše spôsobovať tvorbu snehových jazykov a zhoršovať podmienky na cestách.
Polícia preto odporúča vodičom prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky a počasiu, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, vyhnúť sa prudkému brzdeniu a nebezpečným manévrom a na cestu vyrážať s vozidlom vybaveným na zimné podmienky.