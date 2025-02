Polícia upozorňuje na možné obmedzenia v smere z Radošoviec do Holíča

Holíč 26. februára (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na možné dopravné obmedzenia v smere z Radošoviec do Holíča, ku ktorým by mohlo dôjsť 27. februára od 9.00 h do 13.00 h v súvislosti s ohláseným protestným zhromaždením poľnohospodárov a potravinárov, ktoré sa má konať na hraničnom priechode Holíč - Hodonín. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Vodičom odporúča použiť alternatívne trasy, vďaka ktorým bude možné vyhnúť sa väčšiemu zdržaniu. Situáciu plánuje riešiť operatívne. "V prípade, že by zo strany organizátorov prišlo k jeho úplnej uzávere, policajti sú pripravení zabezpečiť odklon dopravy," priblížila.



Policajti avizovali, že situáciu monitorujú a taktiež sú v úzkom kontakte s organizátormi aj s políciou Českej republiky. Cieľom je zabezpečiť čo najplynulejší priebeh protestu.