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Polícia upozorňuje na nočné uzávery tunela Bôrik

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Počas všetkých štyroch nocí bude z dôvodu plánovaných prác uzavretá ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu vždy od 20.00 h do 5.30 h a pravá tunelová rúra v smere na Prešov od 20.30 h do 5.30 h.

Autor TASR
Poprad 16. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na uzatvorenie tunela Bôrik na diaľnici D1 pod Tatrami. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že štyri plánované úplné nočné uzávery úseku medzi križovatkami Poprad-Západ a Mengusovce čakajú na vodičov od pondelka do piatka 20. novembra.

Počas všetkých štyroch nocí bude z dôvodu plánovaných prác uzavretá ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu vždy od 20.00 h do 5.30 h a pravá tunelová rúra v smere na Prešov od 20.30 h do 5.30 h.

„Doprava bude presmerovaná od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I. triedy I/18, s odklonom cez mesto Svit,“ dodáva polícia. Pripomína, že vodiči by mali v tomto úseku počítať so zdržaním, sledovať dočasné dopravné značenie, jazdiť opatrne a svoju trasu si vopred naplánovať.
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