VODIČI POZOR: Tunel Branisko bude v noci uzatvorený

Na archívnej snímke z 1. mája 2021 vchod do únikovej chodby z vozovky tunela Branisko. Foto: TASR - Milan Kapusta

Dôvodom je vykonávanie prác na znečistených kamerových systémoch a vozovke.

Autor TASR
Beharovce 15. januára (TASR) - Polícia upozorňuje na nočnú uzáveru tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tunel bude uzatvorený od štvrtka od 23.00 h a obmedzenie potrvá do piatka 16. januára do 03.00 h.

Dôvodom je vykonávanie prác na znečistených kamerových systémoch a vozovke. „Obchádzka povedie po štátnej ceste I/18 cez horský priechod Branisko,“ dodáva polícia.
