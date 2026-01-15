< sekcia Regióny
VODIČI POZOR: Tunel Branisko bude v noci uzatvorený
Dôvodom je vykonávanie prác na znečistených kamerových systémoch a vozovke.
Autor TASR
Beharovce 15. januára (TASR) - Polícia upozorňuje na nočnú uzáveru tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tunel bude uzatvorený od štvrtka od 23.00 h a obmedzenie potrvá do piatka 16. januára do 03.00 h.
Dôvodom je vykonávanie prác na znečistených kamerových systémoch a vozovke. „Obchádzka povedie po štátnej ceste I/18 cez horský priechod Branisko,“ dodáva polícia.
