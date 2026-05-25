Pondelok 25. máj 2026
Polícia upozorňuje na nočnú uzáveru diaľnice D1 vrátane tunela Bôrik

Tunel Bôrik. Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Autor TASR
Poprad 25. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Mengusovce - Poprad Západ vrátane tunela Bôrik. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že obe tunelové rúry budú uzatvorené v pondelok od 20.00 h do utorka (26. 5.) do 05.30 h. Dôvodom je vykonanie stavebnej a nestavebnej údržby tunela.

„Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a využitie obchádzkových trás,“ uviedla polícia. Obchádzka vedie po ceste I/18 s odklonom cez mesto Svit.
