Polícia upozorňuje na obmedzenia dopravy kvôli cyklistickému podujatiu

Bratislava 20. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na nedeľné (21. 8.) obmedzenie premávky v súvislosti s cyklistickým podujatím L'Etape Slovakia by Tour de France. "V hlavnom meste bude od 6.00 h do 9.00 h uzavretá Ružinovská ulica v úseku Herlianska - Bajkalská ulica v smere do centra," informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti.



Konkretizuje tiež časový harmonogram uzáver ďalších úsekov, ktorými budú prechádzať cyklisti. "Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície počas celého trvania podujatia," zdôraznili bratislavskí krajskí policajti.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) v súvislosti s pretekmi doplnil, že na trase cyklistického peletónu Ružinovská - Záhradnícka - Karadžičova - Dostojevského rad - nábrežie - Botanická - Devínska cesta - Kremeľská - Istrijská - Jána Jonáša môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu premávky liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD).



Cyklistické podujatie a jeho program pozmenia aj trasu linky 43, ktorá medzi 8.00 a 13.00 h nebude premávať na konečnú Lesopark, ale po skrátenej trase Patrónka - Železná studnička. "Spoje premávajúce na Kačín však budú premávať bez obmedzenia," dodal dopravca.