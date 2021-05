Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Považskej Bystrici

Považská Bystrica 3. mája (TASR) – Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na Orlovskom moste v Považskej Bystrici. Čiastočné obmedzenia sa začnú v utorok (4. 5.), potrvajú do konca mája.



Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, dôvodom obmedzení je oprava dilatácií na dvojpruhovej časti mosta v smere od centra mesta do Púchova a Bytče (nový most).



Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva súbežné jazdné pruhy a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením a zariadeniami, prípadne riadená kompetentnými osobami.



„Okresný dopravný inšpektorát žiada motoristov, aby pri prejazde týmto úsekom cesty II/517 dbali na zvýšenú opatrnosť, venovali sa vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky,“ doplnil Kudlička.