Polícia upozorňuje na obmedzenia počas 53. ročníka Rallye Tatry
Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad - Veľká a okolo letiska Poprad-Tatry.
Autor TASR
Poprad 27. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pod Tatrami v súvislosti s organizovaním 53. ročníka Rallye Tatry. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že podujatie sa bude konať od štvrtka 28. mája do soboty 30. mája.
„Vo štvrtok od 20.00 h do polnoci a v piatok 29. mája od 19.30 h do soboty do 01.30 h bude uzatvorený takzvaný mestský okruh v Poprade. Bude teda vykonaná úplná uzávera ciest I/18, II/534 a miestnych komunikácií v okolí mimoúrovňovej križovatky pri Hypermarkete Tesco,“ uviedla hovorkyňa.
Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad - Veľká a okolo letiska Poprad-Tatry. Polícia v tejto súvislosti odporúča širokej motoristickej verejnosti, aby pre príjazd do mesta z diaľnice D1 využívali diaľničný privádzač Poprad - Východ (Matejovce).
„V piatok od 07.00 h do 18.00 h budú uzavreté aj cesty III/3204, III/3214 a III/3216 v úseku Uloža - Nižné Repaše - Oľšavica - Bijacovce, kde sa budú konať rýchlostné skúšky číslo 2 až 5,“ dodala Ligdayová.
Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov Policajného zboru, ako aj organizátorov podujatia.
