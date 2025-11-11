< sekcia Regióny
Polícia upozorňuje na obmedzenia v okrese Prešov v stredu popoludní
Autor TASR
Prešov 11. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že v stredu (12. 11.) môže na viacerých miestach v okrese Prešov dôjsť k dočasným obmedzeniam cestnej premávky. Dôvodom sú ohlásené zhromaždenia občanov súvisiace s výstavbou rýchlostnej cesty R4. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, uskutočnia sa od 15.00 do 15.30 h.
V Prešove pôjde o priechod pre chodcov na Ulici A. G. Svobodu, ďalej o priechody pre chodcov v Kapušanoch, obci Lada a obci Lipníky. „Vyzývame vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a riadili sa pokynmi policajtov na mieste,“ uviedla polícia.
