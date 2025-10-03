Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s Rally Moldava

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

V súvislosti s podujatím bude od 7.30 do 16.00 h uzavretá štátna cesta II/548 v úseku Medzev - Štós - Smolník a od 8.00 do 16.30 h pôjde o štátnu cestu II/549 v úseku Uhorná - Krásnohorské Podhradie.

Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Košická krajská polícia upozorňuje na sobotňajšiu (4. 10.) uzáveru ciest v súvislosti s automobilovou súťažou Rosenberg 2. Rally Moldava. O obmedzeniach informuje na sociálnej sieti.

„Vodičov žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov organizátorov a polície,“ dodáva.


