VODIČI, ZBYSTRITE: Pri tuneli Branisko sú dopravné obmedzenia
Pracovisko bude pohyblivé a nachádzať sa bude v pomalom jazdnom pruhu v smere jazdy na Poprad.
Autor TASR
Beharovce 7. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že vo štvrtok až do 17.30 h budú zamestnanci strediska správy a údržby diaľnic vykonávať čistenie mostov v úseku Branisko - Hendrichovce.
„Pracovisko bude pohyblivé a nachádzať sa bude v pomalom jazdnom pruhu v smere jazdy na Poprad. Premávka bude presmerovaná prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť,“ uviedla polícia.
