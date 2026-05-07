Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
VODIČI, ZBYSTRITE: Pri tuneli Branisko sú dopravné obmedzenia

Na archívnej snímke východný portál tunela Branisko. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Beharovce 7. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že vo štvrtok až do 17.30 h budú zamestnanci strediska správy a údržby diaľnic vykonávať čistenie mostov v úseku Branisko - Hendrichovce.

Pracovisko bude pohyblivé a nachádzať sa bude v pomalom jazdnom pruhu v smere jazdy na Poprad. Premávka bude presmerovaná prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť,“ uviedla polícia.
