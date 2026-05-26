Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 na Spiši

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

V danom úseku bude znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Spišské Podhradie 26. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 na Spiši. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v úseku Spišské Podhradie - Studenec v smere na Poprad bude v utorok z dôvodu opravných prác na vozovke presmerovaná premávka do pravého jazdného pruhu.

„Obmedzenie potrvá až do 18.00 h. V danom úseku bude znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu,“ uviedla hovorkyňa.
