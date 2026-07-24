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Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy v Malackách i Pezinskej Babe
Uzávera mosta sa začne v piatok vo večerných hodinách a potrvá do 2. augusta vrátane.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie v súvislosti s plánovanou opravou a údržbou, a to úplnú uzáveru mosta na ceste II/503 v oboch smeroch, teda z Malaciek na Pernek a naopak (most ponad diaľnicu D2), zjazdu z diaľnice a vjazdu na diaľnicu D2. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Uzávera mosta sa začne v piatok vo večerných hodinách a potrvá do 2. augusta vrátane. „Počas uzávery sa do Malaciek z diaľnice D2 zo smeru Českej republiky vodiči dostanú, ak zídu z diaľnice D2 pri Kútoch smer Moravský Svätý Ján, z opačnej strany od Bratislavy musia vodiči využiť zjazd na Zohor,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Takisto sa vodiči dostanú do obce Pernek z Bratislavy zjazdom na obec Lozorno.
Ďalšie dopravné obmedzenie čaká motoristov cez víkend (25. - 26. 7.) na Pezinskej Babe - cesta II/503 v okrese Pezinok. Uskutočnia sa tu preteky automobilov do vrchu. Športové podujatie si vyžiada uzáveru horského priechodu v sobotu aj nedeľu od 7.00 do 20.00 h.
„Vodičov v tejto súvislosti upozorňujeme, že v piatok sa na Pezinskej Babe uskutočnia práce spojené s prípravou trate a môže dôjsť k miernemu obmedzeniu premávky,“ uviedla Šimková. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.
Uzávera mosta sa začne v piatok vo večerných hodinách a potrvá do 2. augusta vrátane. „Počas uzávery sa do Malaciek z diaľnice D2 zo smeru Českej republiky vodiči dostanú, ak zídu z diaľnice D2 pri Kútoch smer Moravský Svätý Ján, z opačnej strany od Bratislavy musia vodiči využiť zjazd na Zohor,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Takisto sa vodiči dostanú do obce Pernek z Bratislavy zjazdom na obec Lozorno.
Ďalšie dopravné obmedzenie čaká motoristov cez víkend (25. - 26. 7.) na Pezinskej Babe - cesta II/503 v okrese Pezinok. Uskutočnia sa tu preteky automobilov do vrchu. Športové podujatie si vyžiada uzáveru horského priechodu v sobotu aj nedeľu od 7.00 do 20.00 h.
„Vodičov v tejto súvislosti upozorňujeme, že v piatok sa na Pezinskej Babe uskutočnia práce spojené s prípravou trate a môže dôjsť k miernemu obmedzeniu premávky,“ uviedla Šimková. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.