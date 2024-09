Polícia upozorňuje na obmedzenie na Devínskej ceste v Bratislave

Bratislava 27. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje na sobotňajšie (28. 9.) dopravné obmedzenie v čase od 9.00 do 17.00 h na Devínskej ceste v Bratislave, kde bude pre opravu brala premávka obmedzená len na zabezpečenie prejazdu vozidiel pravidelnej verejnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



"Individuálna doprava bude odklonená na obchádzkovú trasu a to po Dolnokorunskej a Lomnickej ulici, a zároveň odporúčame vodičom, aby do Devína využili trasu z Devínskej Novej Vsi. Úsek na Devínskej ceste bude riadený hliadkami dopravnej polície," upozornila hovorkyňa.