Polícia upozorňuje na obmedzenie prevádzky v Košiciach
Autor TASR
Košice 14. marca (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie prevádzky oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) na Okresnom úrade Košice-okolie. V pondelok 16. marca bude pracovisko na Hroncovej ulici fungovať v obmedzenom režime. Krajské riaditeľstvo (KR) PZ v Košiciach o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Z uvedeného dôvodu nebude možné poskytovať služby v plnom rozsahu. V priebehu dňa môže dôjsť k obmedzeniu vybavovania jednotlivých úkonov, ako aj k predĺženiu čakacích dôb,“ uviedla polícia.
Oddelenie dokladov zabezpečuje prijímanie žiadostí o ich vydanie aj výdaj už vyhotovených. Polícia v tejto súvislosti žiada občanov o trpezlivosť a pochopenie a podľa možností odporúča zvážiť návštevu pracoviska v inom termíne.
