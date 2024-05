Polícia upozorňuje na obmedzenie v Bratislave pre výmenu potrubia

Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia v nedeľu upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie v Bratislave. To súvisí s výmenou kanalizačného potrubia na Pajštúnskej ulici v úseku od križovatky so Smolenickou ulicou po križovatku s Brančskou ulicou. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Uvedené práce na ceste budú realizované v dvoch etapách. V rámci prvej etapy v termíne od pondelka (13. 5.) do nedele (19. 5.) bude prebiehať búranie stredového deliaceho ostrovčeka. Počas druhej etapy v termíne od 20. mája do 30. júna bude doprava presmerovaná cez vybetónovaný stredový deliaci pás," uviedla polícia.



Zároveň informuje, že obchádzková trasa bude realizovaná z dôvodu uzávery Brančskej ulice. Pajštúnska ulica bude presmerovaná do opačnej strany cez stredový pás.



Polícia tiež v tejto súvislosti odporúča pozorne sledovať prenosné dopravné značenie.