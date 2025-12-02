< sekcia Regióny
Polícia upozorňuje na obmedzenie v Bratislave pre zhromaždenie
Situáciu v cestnej premávke budú policajti aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v Bratislave pre verejné zhromaždenie a pochod, ktoré sa majú konať v utorok od 17.00 h. Obmedzenie sa týka najmä blízkosti Námestia slobody, Námestia 1. mája, Hodžovho námestia, Suchého mýta, Palisád a Zámockej ulice. TASR o tom informovala bratislavská krajská hovorkyňa Katarína Bartošová.
Situáciu v cestnej premávke budú policajti aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. „Vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala hovorkyňa.
Situáciu v cestnej premávke budú policajti aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. „Vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala hovorkyňa.