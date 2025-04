Polícia upozorňuje na obmedzenie vo Vajnoroch počas víkendu

Bratislava 10. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že počas nasledujúceho víkendu od piatku (11. 4.) od 09.00 h do nedele (13. 4.) do 22.00 h bude opätovne uzavretá ulica Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory. K uzávere príde z dôvodu nepredvídateľných okolností pri búraní starého mosta - SO 201 00, ktoré sa uskutočnilo počas minulého víkendu. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



„V súvislosti s týmto dopravným obmedzením bude však umožnený vjazd a výjazd na čerpaciu stanicu a vjazd a výjazd do záhradkárskej osady smer do a z mestskej časti Vajnory. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dopravným značením,“ ozrejmila polícia.



Vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, prípadne, aby na prejazd využili alternatívne trasy.