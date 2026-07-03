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Polícia upozorňuje na opatrenia a dopravné obmedzenia v Nitre a Levoči
V Levoči bude počas púte platiť osobitný dopravný režim.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na víkendové opatrenia a dopravné obmedzenia v súvislosti s Cyrilo-metodskými slávnosťami v Nitre a Národnou púťou na Mariánskej hore v Levoči. Zároveň deklaruje, že bude počas celého víkendu dohliadať na bezpečnosť účastníkov, usmerňovať dopravu a zabezpečovať plynulosť cestnej premávky v okolí oboch miest. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„Ak sa chystáte do Nitry alebo Levoče, počítajte so zvýšenou hustotou premávky, dočasnými dopravnými obmedzeniami a riaďte sa pokynmi policajtov priamo na mieste,“ zdôraznila polícia.
V Levoči bude počas púte platiť osobitný dopravný režim. Niektoré miestne komunikácie budú dočasne uzatvorené. Polícia odporúča podľa možností využiť hromadnú dopravu alebo záchytné parkoviská.
„Prosíme všetkých vodičov aj návštevníkov, aby rešpektovali dopravné značenie, boli voči sebe navzájom ohľaduplní a na cestu si vyhradili dostatočnú časovú rezervu. Naším spoločným cieľom je, aby obe významné podujatia prebehli pokojne, dôstojne a predovšetkým bezpečne,“ dodali policajti.
„Ak sa chystáte do Nitry alebo Levoče, počítajte so zvýšenou hustotou premávky, dočasnými dopravnými obmedzeniami a riaďte sa pokynmi policajtov priamo na mieste,“ zdôraznila polícia.
V Levoči bude počas púte platiť osobitný dopravný režim. Niektoré miestne komunikácie budú dočasne uzatvorené. Polícia odporúča podľa možností využiť hromadnú dopravu alebo záchytné parkoviská.
„Prosíme všetkých vodičov aj návštevníkov, aby rešpektovali dopravné značenie, boli voči sebe navzájom ohľaduplní a na cestu si vyhradili dostatočnú časovú rezervu. Naším spoločným cieľom je, aby obe významné podujatia prebehli pokojne, dôstojne a predovšetkým bezpečne,“ dodali policajti.