Polícia upozorňuje na opatrenia počas Zemplínskeho jarmoku a motozrazu

Michalovce 16. augusta (TASR) - V súvislosti so Zemplínskym jarmokom a motozrazom v Michalovciach vyzýva polícia účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov jej príslušníkov. Jazda motorkárov mestom bude prebiehať za plnej premávky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, dopravnú situáciu bude monitorovať polícia, ktorá dohliadne na bezpečnosť motorkárov, vodičov aj divákov.



"Obraciame sa aj na motocyklistov, ktorí sa budú presúvať na Zemplín. Myslite na to, že hoci je vaša motorka silná, jej dve kolesá vás stavajú do pozície zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Pri zrážke nie ste chránení ako vodiči áut," uviedla Ivanová.



Polícia tiež upozorňuje na zvýšené kontroly, ktoré sa budú zameriavať na dodržiavanie predpisov, vrátane testov na prítomnosť alkoholu a drog.



Od začiatku roka do polovice augusta eviduje polícia v Košickom kraji 41 dopravných nehôd s účasťou motocyklistu. "Pri dopravných nehodách za 7,5 mesiaca prišli o život traja vodiči motocykla a jeden spolujazdec z motorky, 15 motocyklistov sa ťažko zranilo a 24 motorkárov utrpelo ľahké zranenia. U dvoch motocyklistov bola vykonanou dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu v ich dychu," spresnila Ivanová.



V súvislosti s návštevou Zemplínskeho jarmoku upozorňujú verejnosť na zvýšenú opatrnosť a väčší pozor na osobné veci, najmä mobilné telefóny, peňaženky či doklady.



"V prípade, že zistíte, že vám bolo niečo odcudzené alebo ste niečo hodnotné stratili, bezodkladne túto skutočnosť oznámte najbližšie sa nachádzajúcemu príslušníkovi Policajného zboru, respektíve osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru. V prípade odcudzenia platobných kariet si ich dajte ihneď zablokovať," doplnila Ivanová.