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Polícia upozorňuje na podvodné telefonátov v Košickom kraji
Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na obozretnosť.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Polícia v Košickom kraji opäť eviduje zvýšený počet podvodných telefonátov, aktuálne najmä v okresoch Košice-okolie a Michalovce. Podvodníci sa snažia od ľudí vylákať peniaze pod zámienkou investovania do kryptomien, vydávajú sa aj za policajtov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košickom kraji o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na obozretnosť. Ľudia by nemali neznámym osobám poskytovať osobné ani bankové údaje, prevádzať peniaze na základe telefonických pokynov či inštalovať do svojich zariadení aplikácie umožňujúce vzdialený prístup.
„Polícia od vás nikdy nebude telefonicky požadovať prevod peňazí na údajný bezpečný účet,“ zdôraznila. V prípade podozrivého telefonátu odporúča hovor okamžite ukončiť a kontaktovať políciu na čísle 158.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na obozretnosť. Ľudia by nemali neznámym osobám poskytovať osobné ani bankové údaje, prevádzať peniaze na základe telefonických pokynov či inštalovať do svojich zariadení aplikácie umožňujúce vzdialený prístup.
„Polícia od vás nikdy nebude telefonicky požadovať prevod peňazí na údajný bezpečný účet,“ zdôraznila. V prípade podozrivého telefonátu odporúča hovor okamžite ukončiť a kontaktovať políciu na čísle 158.