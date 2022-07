Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa zameriavajú na seniorov

Bratislava 4. júla (TASR) – Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí kontaktujú seniorov a starších ľudí telefonicky cez pevnú linku. Od starších osôb vylákajú peniaze a cennosti. Upozorňuje na to Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti.



Niektorých seniorov v poslednom období kontaktovali podvodníci, ktorí sa predstavili ako policajti alebo vyšetrovatelia. Starším ľuďom povedia historku, že majú informácie o tom, že ich idú vykradnúť. Následne ich inštruujú, aby svoje cennosti a úspory zabalili do igelitového vrecka, ktoré majú vyhodiť cez okno alebo balkón. "Pričom pod balkónom už čaká ďalší policajt, ktorý ho zoberie a uschová v bezpečí," uviedla polícia.



Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti dôrazne apeluje na občanov, aby sa o týchto prípadoch rozprávali so svojimi príbuznými – seniormi a osobami vo vyššom veku. A zároveň, aby seniorom vysvetlili, že ide o podvodné konanie. Zároveň polícia zdôrazňuje, aby ľudia seniorom vysvetlili, aby svoje cennosti a peniaze nevyhadzovali na ulicu či ich nenechávali pred dverami bytov.