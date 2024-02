Polícia upozorňuje na podvody s investovaním

Bratislava 16. februára (TASR) - Polícia upozorňuje na množiace sa podvody s kryptomenami a investovaním. Obeťou sa stala aj žena, ktorá skončila so zablokovaným účtom a nežiadanou pôžičkou. Ďalší poškodený prišiel o 10.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



Poškodenej sa podvodník predstavil ako zamestnanec firmy vykonávajúcej vymáhanie peňazí. Dôverovala mu, pretože si myslela, že ide o pracovníka jej právnika. Po získaní prístupu do jej internetbankingu jej na účet poukázal 2400 eur, z ktorých časť previedol na bitcoiny. "Ďalšie prevedenie peňazí, ktoré jej páchateľ poslal na účet, žiadal už od poškodenej prostredníctvom bitcoinmatu. Pri návšteve banky poškodená zistila, že má zablokovaný účet, pretože si mala v minulosti zobrať pôžičku vo výške 4800 eur," priblížila hovorkyňa.



Muž chcel investovať do nákupu mien a ich následného predaja prostredníctvom aplikácie. "Keď si chcel po nákupe bitcoinov v hodnote 10.000 eur vybrať peniaze, bolo mu oznámené, že jeho účet v aplikácii bol zablokovaný z dôvodu podozrenia na podvod," načrtla hovorkyňa.



Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, aby zvážili, komu zveria svoje peniaze na investovanie. "Ak nerozumiete investovaniu a kryptomenám, v žiadnom prípade neposielajte peniaze cudzím osobám," podčiarkla Šimunková.