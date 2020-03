Tunela Horelica bude od 1. apríla uzavretý

Čadca 27. marca (TASR) – Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru tunela Horelica na ceste I/11A v Čadci od stredy 1. apríla do pondelka 20. apríla. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že dôvodom uzávery je pravidelný servis na technológii a stavbe tunela Horelica a havarijná oprava dilatácií mostného objektu.



Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce). "S pokračovaním po I/11 až po jej operatívne prepojenie s cestou I/11A v súbehu s motorestom DUO. V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava presmerovaná na cestu III/2013, miestnu komunikáciu v obci Oščadnica, na cestu I/11 a I/11A," uviedol krajský policajný hovorca.



"Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia," dodal Moravčík.