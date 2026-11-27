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PORUCHA VODOVODU: Polícia v Bratislave uzavrela celý úsek
Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru úseku Hradskej ulice v križovatke s Rajeckou v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Na mieste došlo k poruche vodovodu. Informovala o tom na sociálnej sieti. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) na sociálnej sieti uviedla, že vozovka je výrazne podmytá v celej šírke.
„Neprejazdný je úsek od križovatky Hradská - Šíravská po križovatku Hradská - Estónska. Uzavretá je aj Rajecká ulica. Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon. Žiadame vodičov, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov,“ uviedla polícia.
BVS napísala, že vozovku bude opravovať postupne. Najskôr jeden jazdný pruh a potom druhý.
„Neprejazdný je úsek od križovatky Hradská - Šíravská po križovatku Hradská - Estónska. Uzavretá je aj Rajecká ulica. Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon. Žiadame vodičov, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov,“ uviedla polícia.
BVS napísala, že vozovku bude opravovať postupne. Najskôr jeden jazdný pruh a potom druhý.