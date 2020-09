POZOR: Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec - Skalité bude úplne uzavretá

Čadca 24. septembra (TASR) – Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité od 7.00 h v piatok (25. 9.) do 22.00 h v nedeľu (27. 9.). Dôvodom uzávery je pravidelná údržba tunelov Poľana a Svrčinovec. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



"Doprava bude presmerovaná z Čadce do Poľska po ceste I/11 v smere Český Tešín cez obec Svrčinovec - Zátky. V smere Poľsko - Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 tony. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," dodal krajský policajný hovorca.