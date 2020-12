Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty I/64

Žilina 14. decembra (TASR) – Polícia v Žiline upozorňuje na úplnú uzáveru jazdného pásu cesty I/64 v súvislosti so stavebnými prácami na prepojení diaľničného privádzača Lietavská Lúčka-Žilina s cestou I/64. Uzávera potrvá od 23.00 h v pondelok do 5.00 h v utorok (15. 12.) a od 23.00 h v utorok do 5.00 h v stredu (16. 12.). TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že cestnú premávku v úseku medzi Rondelom a križovatkou pod Metrom presmerujú z pravého jazdného pásu cesty I/64 (smer Žilina - Rajec) po ceste I/60. "Následne po miestnych komunikáciách (Hlinská, Obvodová) ku križovatke pod Metrom, kde sa znovu pripojí na cestu I/64. Uzávera bude vyznačená dopravným značením, respektíve zariadeniami," uviedol krajský policajný hovorca.



"Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," dodal Moravčík.