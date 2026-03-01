Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Regióny

Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty v obci Lúčnica nad Žitavou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Dôvodom je rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je v havarijnom stave, informovala polícia.

Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 1. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na úplnú uzáveru cesty III/1656 v obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra. Naplánovaná je od pondelka (2. 3.) od 8.30 h do polovice júla. Dôvodom je rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je v havarijnom stave, informovala polícia.

„Vzhľadom na šírkové parametre cesty a technológiu stavby je nevyhnutné úsek cesty v rámci mosta úplne uzavrieť. Na obmedzenie bude upozorňovať dočasné dopravné značenie,“ priblížila polícia. Obchádzková trasa povedie cez mesto Vráble a po ceste II/511 v smere na Žitavce.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026