Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty v obci Lúčnica nad Žitavou
Dôvodom je rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je v havarijnom stave, informovala polícia.
Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 1. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na úplnú uzáveru cesty III/1656 v obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra. Naplánovaná je od pondelka (2. 3.) od 8.30 h do polovice júla. Dôvodom je rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je v havarijnom stave, informovala polícia.
„Vzhľadom na šírkové parametre cesty a technológiu stavby je nevyhnutné úsek cesty v rámci mosta úplne uzavrieť. Na obmedzenie bude upozorňovať dočasné dopravné značenie,“ priblížila polícia. Obchádzková trasa povedie cez mesto Vráble a po ceste II/511 v smere na Žitavce.
