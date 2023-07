Polícia upozorňuje na uzáveru cesty II/520 medzi Kysucami a Oravou

Nová Bystrica 1. júla (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty II/520 z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej v sobotu do 20.00 h a v nedeľu (2. 7.) od 7.00 h do 20.00 h.



Dôvodom sú majstrovstvá Slovenskej republiky - preteky automobilov do vrchu. Informovala o tom na sociálnej sieti.