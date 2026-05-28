Polícia upozorňuje na uzáveru cesty v úseku Nižná Šebastová - Kapušany
Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím Posádkový deň detí, ktoré sa uskutoční v sobotu (30. 5.) od 8.00 h do 14.00 h v Prešove. Krátkodobá čiastočná uzávera sa bude týkať cesty I/18 v úseku Prešov, mestská časť Nižná Šebastová - Kapušany, pričom premávka bude riadená dočasným dopravným značením. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová.
„Pre účastníkov, ktorí sa na podujatie dopravia prostriedkami verejnej dopravy alebo súkromnými vozidlami budú vyčlenené parkovacie plochy medzi oplotením a cestou I/18. Parkovať bude možné aj na pravej krajnici a v pravom jazdnom pruhu štátnej cesty I/18 v smere na obec Kapušany vo vymedzenej dĺžke približne 1650 metrov,“ uviedla Ligdayová.
„Ide o úsek v smere jazdy Nižná Šebastová - Kapušany, v dĺžke približne 1650 metrov (začína v mieste od križovatky Herlianska - Vranovská) a končí za križovatkou na priemyselnú zónu,“ priblížila Ligdayová.
V čase konania podujatia bude pravý jazdný pruh pre dopravu uzavretý a v predmetnom úseku bude dovolená najvyššia rýchlosť 50 kilometrov za hodinu pre smer Prešov - Kapušany a 70 kilometrov za hodinu pre smer Kapušany - Prešov.
Pred križovatkou k CTParku North bude rýchlosť znížená na 50 kilometrov za hodinu a na účelovej ceste k CTParku North bude rýchlosť znížená na 30 kilometrov za hodinu a zákaz zastavenia. Ďalšou možnosťou parkovania budú pre smer od Kapušian parkoviská v areáli CTParku North.
„Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky bude zabezpečený v súčinnosti aj s príslušníkmi Okresného riaditeľstva PZ v Prešove. Polícia vyzýva všetkých návštevníkov podujatia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia ako aj o rešpektovanie pokynov príslušníkov, zabezpečujúcich bezpečný priebeh akcie,“ dodala Ligdayová.
