VODIČI, POZOR: Uzavrú diaľnicu D1 v smere do Bratislavy

Bratislava 25. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D1, ktorá bude v úseku od 27. do 12,5. kilometra v smere z Trnavy do Bratislavy. Dopravné obmedzenie sa začne v piatok (26. 7.) o 22.00 h a potrvá do soboty (27. 7.) do 12.00 h. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Počas úplnej uzávery diaľnice D1 bude obchádzková trasa vedená cez výjazd na Senec a následne po ceste č. II/503 - Senec - cestu č. I/61 - Veľký Biel - Bernolákovo - Bratislava," spresnila polícia. Zároveň avizovala, že po úplnej uzávere diaľnice bude nasledovať spustenie minimálne jedného jazdného pruhu v smere do Bratislavy. Čiastočná uzávera sa podľa jej slov skončí najneskôr v nedeľu (28. 7.) o 20.00 h.



Polícia upozorňuje vodičov, ktorí plánujú jazdu týmto úsekom, aby vyrazili s dostatočnou časovou rezervou. "Zároveň im pripomíname, aby boli trpezliví, opatrní a zvýšili svoju pozornosť počas prejazdu uvedeným úsekom. V prípade zdržania sa v kolónach odporúčame účastníkom cestnej premávky, aby mali so sebou dostatočné množstvo tekutín," doplnila.