Polícia upozorňuje na uzáveru diaľnice D1 vrátane tunela Branisko

Beharovce 26. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Beharovce - Široké vrátane tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že dôvodom je údržba úseku.



S uzatvorením diaľnice v úseku Beharovce - Široké v oboch smeroch je podľa polície treba rátať v sobotu 28. júna od polnoci do 4.00 h a tiež v stredu 2. júla od 20.00 h do polnoci. „Obchádzková trasa je obojsmerne vedená po ceste I/18 od križovatky D1-I/18 Beharovce po križovatku D1-I/18 Široké,“ uviedla polícia.



Úsek Beharovce - Branisko/východ bude obojsmerne uzavretý v sobotu od 4.00 h do 20.00 h. Obchádzková trasa obojsmerne povedie po ceste I/18 od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ.



Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov počas uzávery o trpezlivosť a ohľaduplnosť, ako aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.