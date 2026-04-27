VODIČI, ZBYSTRITE: Dôležitý úsek D1 a tunel uzatvoria
Autor TASR
Prešov 27. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na uzáveru diaľnice D1 vrátane tunela Prešov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že obmedzenie sa tento týždeň dotkne úseku Prešov Západ - Prešov Juh.
S uzáverou treba rátať v utorok 28. apríla, v stredu 29. apríla a vo štvrtok 30. apríla a to vždy v čase od 20.00 h do 6.00 h ráno nasledujúceho dňa. Úsek tiež bude uzavretý od piatka 1. mája od 20.00 h do nedele 3. mája do 16.00 h.
„Doprava bude vedená obojsmerne po cestách I/18 a I/68 cez mesto Prešov. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť,“ dodáva polícia a vyzýva vodičov, aby si cestu naplánovali vopred a rátali so zdržaním.
