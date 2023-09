Buďte obozretní: V Bratislave upozorňujú na viaceré prípady vlámania

Bratislava 6. septembra (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na viaceré prípady vlámania do bytov. Na sociálnej sieti vyzýva občanov, aby si viac všímali pohyb neznámych osôb po schodiskách a vo vchodoch bytových domov, ale aj označenie dverí a zárubní silikónovým lepidlom na spodnej alebo vrchnej časti.



"V štyroch prípadoch začali policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. Tieto prípady sa vyznačujú rovnakým konaním páchateľov - tí poškodia zámky dverí a vniknú do bytov," uviedla polícia na sociálnej sieti.



V tejto súvislosti polícia odporúča obyvateľom bytov, aby pred odchodom na dovolenku starostlivo zamkli dvere a zavreli okná. Pripomína, aby nezabúdali ani na podkrovie, poschodie, malé strešné či pivničné okná.



Odporúča tiež požiadať počas neprítomnosti príbuzných či dôveryhodných známych alebo susedov, aby pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu. "Nezaťahujte okná roletami - dávate tým na vedomie, že nie ste doma," radí polícia. Pripomína, že ak majú obyvatelia bytov a domov nainštalovaný bezpečnostný systém, mali by ho pred odchodom z domu zapnúť. V prípade evidencie podozrivých osôb alebo označenia dverí na bytoch odporúča informovať aj susedov, prípadne políciu.