Na most medzi Vojanmi a Veľkými Raškovcami je zákaz vjazdu

Vojany 11. januára (TASR) - Polícia vyzýva účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie dopravného značenia zakazujúceho vjazd na most na ceste II/552 medzi obcami Veľké Raškovce a Vojany v okrese Michalovce. Upozorňuje na to, aby pre vlastnú bezpečnosť využili obchádzkové trasy.



"Michalovskí policajti vykonávajú a aj naďalej budú vykonávať kontroly dodržiavania dopravného značenia, pretože bezpečnosť ľudí nie je Policajnému zboru ľahostajná," uviedla krajská košická polícia na sociálnej sieti.



K uzavretiu mosta došlo v novembri minulého roka až do odvolania z dôvodu zlého stavebno-technického stavu, rozsiahlych poškodení, no najmä s cieľom ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky.