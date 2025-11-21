Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BUĎTE OPATRNÍ: Polícia upozorňuje na zhoršenú situáciu kvôli snehu

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov.

Autor TASR
Prešov 21. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na zhoršené podmienky na cestách na východnom Slovensku. Viaceré úseky sú neprejazdné. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Ako uvádza, od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov.

„Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko,“ informuje polícia.

Vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.

.

