Polícia upozorňuje na zmenu organizácie dopravy v Ivanke pri Dunaji
Autor TASR
Bratislava/Ivanka pri Dunaji 10. apríla (TASR) - Vodiči smerujúci z Vajnorskej ulice ani z Nádražnej ulice v obci Ivanka pri Dunaji v piatok ráno nemôžu odbočiť vľavo na Starú Seneckú cestu v smere do Bratislavy. To v súvislosti s uzatvorením diaľnice D1 pred Bratislavou. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Využiť možno obchádzkové trasy. „Vodiči smerujúci na D4 alebo do Podunajských Biskupíc môžu využiť trasu cez Zálesie. Vodiči smerujúci do mestských častí Vajnory alebo Rača musia pokračovať obchádzkou cez Chorvátsky Grob alebo obec Čierna Voda,“ priblížil hovorca.
Polícia vodičov žiada, aby počas dopravného obmedzenia rešpektovali dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým územím.
Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky je od štvrtkového (9. 4.) večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.
