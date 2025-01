Polícia upozorňuje na zmeny stránkových hodín cudzineckej polície

Bratislava 24. januára (TASR) - Avizované sobotňajšie (25. 1.) mimoriadne otvorenie cudzineckej polície v Bratislave polícia prekladá. Dôvodom je enormný záujem cudzincov o vybavenie žiadostí súvisiacich s rôznymi životnými situáciami a tiež informácie o možnom zneužití režimu bez nutnosti rezervácie termínu. Polícia to oznámila na sociálnej sieti.



Zároveň informovala, že pridáva dodatočné stránkové hodiny na všetkých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru v rámci celej SR. "V utorok 4. a 11. februára v čase od 7.40 do 11.40 h bude možné bez objednania vybaviť žiadosti o trvalý pobyt a žiadosti o udelenie, resp. obnovu prechodného pobytu na účel štúdia. Vo štvrtok 6. a 13. februára to budú žiadosti o vydanie dokladu povolenia na pobyt a žiadosti o udelenie, resp. obnovu prechodného pobytu na účel Slováka žijúceho v zahraničí," spresnila polícia.



Dodala, že ostatné stránkové dni budú fungovať v štandardnom režime. "Životné situácie sa po vyhodnotení tohto opatrenia a na základe analýzy potrieb cudzincov budú každý mesiac meniť, aby bol uspokojený čo najvyšší počet cudzincov. Stále platí, že je potrebné naďalej využívať rezervačný systém," uviedli policajti.



Upozornili tiež, že pri návšteve oddelení cudzineckej polície je potrebné rešpektovať pokyny príslušníkov Policajného zboru i skutočnosť, že oddelenia vybavia len taký počet žiadostí, ktorý im umožní kapacita pracoviska oddelenia.