Polícia upozorňuje na zníženie počtu pruhov pred hranicami s ČR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Na diaľnici D2, približne 500 metrov pred hraničným priechodom s Českou republikou, bude dočasne znížený počet jazdných pruhov. Dôvodom je oprava mosta ponad rieku Morava českou stranou, ktorá je naplánovaná od 1. mája do 19. júna. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti.



"Keďže ide o dlhodobé dopravné obmedzenie, je predpoklad, že v uvedených dňoch dôjde na slovenskom úseku diaľnice D2 v smere do Českej republiky k tvorbe kolón a kolíznych situácií," konštatuje polícia.



Vodičov preto vyzýva, aby zvýšili svoju pozornosť, boli ohľaduplní a rešpektovali dopravné značenie i pokyny dopravných policajtov.