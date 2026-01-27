< sekcia Regióny
Polícia upozorňuje na zvýšený počet krádeží v bytoch v Nitre
Ku krádežiam dochádza spravidla v priebehu dňa, počas pracovných hodín.
Autor TASR
Nitra 27. januára (TASR) - Nitrianska polícia upozorňuje verejnosť na zvýšený počet krádeží v bytoch. V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre bolo od jesene 2025 zaznamenaných viacero krádeží v bytoch, ktoré nevykazovali známky použitia násilia, dodáva polícia.
Páchatelia vyhľadávajú najmä bytové domy, ktoré nie sú vybavené kamerovým systémom. V nich sa špecializujú na byty so staršími bezpečnostnými dverami. Používajú tzv. prázdne kľúče, ktorými dokážu prekonať zámok bez poškodenia.
Ku krádežiam dochádza spravidla v priebehu dňa, počas pracovných hodín. Polícia vyzýva obyvateľov, aby boli pozorní, prípadne aby zvážili výmenu cylindrických vložiek za modernejšie.
