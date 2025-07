Polícia upozorňuje návštevníkov kúpalísk na narastajúci počet krádeží

Bratislava 26. júla (TASR) - Polícia upozorňuje návštevníkov kúpalísk a jazier na počet krádeží, ktorý v letnej turistickej sezóne narastá. Týka sa to krádeží osobných vecí zabudnutých v autách a odložených na dekách. Práve cenné veci na deke bez dozoru predstavujú pre zlodejov skvelú príležitosť. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Polícia radí návštevníkom, aby si vybrali miesto, na ktoré budú mať počas kúpania dohľad. Apeluje, aby sa nespoliehali na to, že taška, batoh alebo uterák ochránia cennosti pred zlodejom. Odporúča tiež zobrať si so sebou iba najnutnejšie doklady a nízku hotovosť, prípadne platobnú kartu, ktorú v prípade odcudzenia okradnutý ihneď zablokujte.



„Využite možnosť uschovania cenností v bezpečnostných skrinkách na recepcii. Pri odchode od vozidla skontrolujte, či je zamknuté a či máte so sebou všetky cennosti, pretože ani v aute nie sú vaše veci v bezpečí,“ vystríha polícia.



Návštevníkom, ktorí prišli na bicykli, radí, aby si ho zamkli na miestach na to určených.