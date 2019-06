POLÍCIA UPOZORŇUJE: Studne v Senici môžu byť nebezpečné

Odporúčanie súvisí s nedávnym prípadom úmrtia dvoch osôb v tejto lokalite.

Senica 18. júna (TASR) - Polícia v Senici na základe odporúčania Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Nitre a Okresného úradu Senica žiada občanov, aby do odvolania v meste Senica v lokalite IBV Mlyny nevstupovali do studní a zároveň nepoužívali vodu zo studní ani na polievanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



"Na základe meraní laboratória v Nitre boli v studniach namerané vysoké koncentrácie oxidu uhličitého a amoniaku a veľmi nízke koncentrácie kyslíka, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Počas meraní boli odobraté aj vzorky vody, ktoré budú podrobené skúmaniu," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



