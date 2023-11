VODIČI, POZOR: Tunel Sitina bude cez víkend uzavretý

Bratislava 3. novembra (TASR) - Tento víkend sa uskutoční tretia etapa plánovanej servisnej uzávery tunela Sitina v Bratislave. Uzavretý tak bude v oboch smeroch. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



Tunel bude zavretý od piatka od 22.00 h do soboty (4. 11.) do 10.00 h a potom od soboty 22.00 h do nedele (5. 11) do 10.00 h.