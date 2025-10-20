< sekcia Regióny
Utorkové zhromaždenie a pochod v Bratislave si vyžiadajú obmedzenia
Dopravnú situáciu bude polícia riadiť a usmerňovať, zabezpečí takisto odklon individuálnej aj hromadnej dopravy.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa má konať v utorok (21. 10.) podvečer v širšom centre Bratislavy, môže priniesť dopravné obmedzenia. Týkať sa majú najmä oblasti v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Palisád a Národnej rady SR. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Dopravnú situáciu bude polícia riadiť a usmerňovať, zabezpečí takisto odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. Vodičov upozorňuje na možné zdržanie, odporúča vyhnúť sa v čase pochodu spomínaným uliciam a využiť alternatívne trasy. Zároveň na nich apeluje, aby sa riadili jej pokynmi.
