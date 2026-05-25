Polícia už obvinila Čechov chytených pri vykrádaní boxu na zásielky
Autor TASR
Trenčín 25. mája (TASR) - Trenčianski policajti obvinili dvojicu Čechov vo veku 28 a 35 rokov z prečinu krádeže spáchaného spolupáchateľstvom. Zadržali ich minulý týždeň priamo pri vykrádaní schránky boxu na zásielky v trenčianskej časti Zlatovce. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Mužov zadržala polícia v noci na sobotu (23. 5.) krátko po polnoci na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej práci trenčianskej okresnej kriminálky a pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
Obom obvineným polícia navrhla väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.
