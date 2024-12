Polícia: Uzávera mosta v Šali prináša dopravné obmedzenie

Šaľa 7. decembra (TASR) - Most v Šali je čiastočne uzavretý od piatka (6. 12.) od 20.00 h. Dopravné obmedzenie potrvá do nedele (8. 12.) do polnoci. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vodičom odporúča vyhnúť sa tomuto úseku a zvoliť alternatívne trasy.



"Premávka na mieste bude vedená striedavo obojsmerne v jednom jazdnom pruhu a bude riadená zamestnancami zhotoviteľa stavby, prípadne políciou. Vzhľadom na to, že ide o jednu z najexponovanejších ciest v Nitrianskom kraji, odporúčame vodičom sa tomuto úseku vyhnúť a zvoliť alternatívne trasy," priblížili z polície.